Se siete propensi ad acquistare un nuovo smartwatch per uso personale oppure da regalare in occasione della Festa del Papà 2021 (il prossimo 19 marzo), allora non dovete farvi scappare il Samsung Galaxy Watch 3 e il Samsung Galaxy Watch Active 2, ancora in super offerta su Amazon. Questi indossabili sono utili per le vostre sessioni di allenamento, per avere sotto controllo la gestione di notifiche e chiamate e tanto altro ancora, dunque quale migliore occasione? L’offerta in questione, proposta già da alcune settimane ad un prezzo davvero conveniente, prevede un buono sconto di 50 euro sui due modelli sopra citati.

Tale iniziativa promozionale porta il nome di ‘Promo Go Galaxy’ ed è valida per tutti gli acquisti effettuati a partire dal 1° marzo fino al giorno 28 (ovviamente fino ad esaurimento scorte) e prevede appunto l’offerta relativa ai Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2. Entrambi i wearable sono venduti e spediti da Amazon. Come funziona? Semplice, basta aprire la pagina del prodotto in offerta che desiderate acquistare e cliccare sulla voce ‘Applica’ oppure inserire il codice sconto ‘SAMSUNGWATCH‘ durante la fase di acquisto, così da accaparrarvi uno sconto rapido di 50 euro.

I modelli Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2 ancora in offerta su Amazon sono disponibili nelle diverse misure della cassa e tipologia di cinturino. Gli indossabili in questione sono i Samsung Galaxy Watch Active 2, BT + GPS, cassa 40 mm in alluminio e cinturino sport, vostro a 139,90 euro e disponibile anche nel modello BT + GPS, cassa 44 mm in acciaio inossidabile e cinturino in pelle al prezzo di 269,90 euro. Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Watch 3, la versione in offerta corrisponde alla BT, cassa 41mm acciaio e cinturino in pelle, che potrete portarvi a casa a fronte di un esborso pari a 233 euro. Ci sono anche i Samsung Galaxy Watch 3, BT, cassa 41mm acciaio e cinturino pelle in sconto a 253,99 euro, e poi ancora la versione BT, cassa 45mm acciaio e cinturino pelle, dal costo di 272,57 euro. Infine, concludiamo con il modello con cassa da 45mm e cinturino in titanio, nella colorazione Mystic Black a 477 euro.

Va detto che lo sconto non può essere cumulabile con altre offerte e che ogni account può avvalersi dello sconto esclusivamente per una volta e per un solo ordine. I prodotti in sconto devono avere i seguenti codici: