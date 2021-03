Sta girando un falso allarme, oggi 12 marzo, a proposito del presunto stop in Campania per il vaccino AstraZeneca, dovuto ai problemi di coagulazione nel sangue di cui si parla tanto da ieri. La questione verte ormai sul famoso lotto che è stato bloccato non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. A partire dalla Danimarca. Il rischio, come sempre avviene in circostanze simili, è che dalla prudenza si passi senza validi motivi all’allarmismo, stando anche alle ultime indiscrezioni provenienti dalla regione.

Nessuno stop definitivo in Campania per il vaccino AstraZeneca

La Campania negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con l’arrivo della zona rossa, da noi anticipata nei giorni antecedenti all’ufficialità della notizia. Ora, però, si parla di un’altra potenziale grana. Dopo le segnalazioni di ieri, infatti, alcuni organi di informazione ritengono che la Regione abbia bloccato totalmente il vaccino AstraZeneca, con zero somministrazioni questo venerdì per tutti coloro che erano destinati ad utilizzare il prodotto in questione. Da quello che mi risulta, non è così.

Due gli aspetti da evidenziare. Da un lato ci sono conferme sul fatto che l’Unità di crisi in Campania abbia sospeso solo i due lotti ABV6096 e ABV2856, quest’ultimo associabile a quello che nelle ultime ore sia stato ritirato dall’Aifa a scopo precauzionale. Insomma, sono stati disposti semplicemente alcuni approfondimenti, senza evidenze che ad oggi le reazioni avverse siano dovute alla somministrazione del prodotto. Anche questo concetto deve essere molto chiaro a tutti. Tesi confermata anche da Fanpage poco fa.

Anche al sottoscritto sono arrivate notizie che vanno in questa direzione. Contatti diretti ai quali è stato somministrato il vaccino AstraZeneca senza alcun problema questa mattina. Dunque, ribadisco che al momento ci siano soltanto due lotti ritirati e per i vaccinati interessati non si segnalano particolari problemi, secondo quanto raccolto fino ad oggi.