Damiano Carrara si sposa con la sua Chiara. I fan del bellissimo pasticcere che da tre anni ormai ci tiene compagnia con il suo #Damianofriday con vari programmi in onda su Real Time, presto sarà un uomo sposato. Ad annunciarlo è stato lui stesso via social postando una foto con la sua compagna e ammettendo di averle chiesto di sposarlo e ricevendo migliaia di like e di complimenti per questa sua scelta. Inutile dire che sono molte le fan che piangono disperate all’idea di vederlo all’altare ma poi basta leggere il suo romantico post per scoprire che questo rapporto lo rende felice e, quindi, esserlo per lui.

Damiano Carrara, questa sera al timone di Cake Star al fianco di Katia Follesa, ha annunciato: “Ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare. Ha detto sì”.

Damiano Carrara torna in onda oggi, 12 marzo, con Cake Star ancora al fianco della sua “compagna di avventura”, Katia Follesa, una delle tante che si è congratulata con lui sui social. I due saranno sulla Costa Apuana dove a sfidarsi vede sfidarsi saranno tre locali liguri di Sarzana, al confine con la Toscana: la Pasticceria Francesco a Sarzana, la pasticceria Il Dolce Risveglio a Marinella di Sarzana e GiuBea a Sarzana. Come al solito le tre pasticcerie si troveranno ad affrontare una serie di prove e di giudizi da parte di Damiano Carrara e degli stessi rivali fino a quando solo due di loro si troveranno ai fornelli per mettere insieme un dolce i cui ingredienti saranno scelti dal pasticcere. Come finirà per loro e chi sarà il vincitore?