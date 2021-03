I OnePlus 9 saranno presentati il prossimo 23 marzo, ed è quindi del tutto naturale che i leak relativi si moltiplichino in queste ore. Le ultime indiscrezioni provengono dal portale ‘winfuture.de‘, che ha pubblicato una serie di scatti che mostrano insieme i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, i quali sembrano avere delle differenze profonde, ma anche degli elementi in comune tra loro. Il logo di Hasselblad è sempre ben visibile, a dimostrazione di quanto il produttore cinese tenga a sottolineare l’importanza della collaborazione, stretta per incrementare la qualità del comparto fotografico dei nuovi top di gamma.

Ci si chiede, a questo punto, se la partnership basterà a colmare il gap rispetto ai colossi del settore, come Huawei, Samsung e Apple. La fotocamera frontale dei OnePlus 9 dovrebbe includere il sensore Sony IMX789 (non sappiamo ancora se sarà o meno un’esclusiva del OnePlus 9 Pro, anche se pare piuttosto difficile la componente faccia parte anche del modello standard, solitamente più modesto). Il sensore ha molto di personalizzato, in quanto pare essere stato concepito proprio per sfruttare al massimo le competenze messe in gioco da Hasselblad.

Il sensore in questione dovrebbe essere in grado di effettuare registrazioni video in 4K a 120fps, oltre ad essere capace di supportare il real-time HDR video processing ed il formato RAW a 12-bit (caratteristiche che a tanti potrebbero non dire molto, ma che gli esperti apprezzeranno senz’altro). Immaginiamo che la collaborazione con Hasselblad si farà sentire a bordo dei OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, anche è meglio aspettare di testare le unità di persona per potersi pronunciare con maggiore cognizione di causa. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.