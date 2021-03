Sarà una primavera a tutta fiction quella prevista da Rai1 che al lunedì sera continua a tenere alzata l’asticella dell’alta tensione già a partire dal 15 marzo con la messa in onda con Makàri e poi, a seguire, toccherà a Vittoria Puccini. Salvo cambiamenti, infatti, dal 12 aprile sarà proprio l’attrice a tenerci impegnati in quattro puntate de La Fuggitiva. Andando per gradi, tra casi da risolvere e un giallo con cui fare i conti, il pubblico di Rai1 si ritroverà davanti allo schermo già lunedì sera con la prima delle quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti di Saverio Lamanna, l’affascinante “investigatore per caso” protagonista di Màkari.

Si tratta della nuova serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. La produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, avrà una sigla d’eccezione, scritta e realizzata da Ignazio Boschetto e interpretata dal trio “Il Volo”.

“Quella che fa Saverio Lamanna è un’indagine su se stesso, ritornando nella sua terra con l’occhio di chi è andato via.

Al centro del racconto, una Sicilia che vuole affrancarsi dai luoghi comuni e cerca verità e riscatto.”

Ma chi è Saverio Lamanna? Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, è un giornalista che, dopo un lungo periodo a Roma in veste di portavoce di un influente uomo politico al governo, è costretto a tornare nella sua Sicilia. Quando a causa di un passo falso perde il lavoro e soprattutto la credibilità, Saverio si ritrova a dover ricostruire la sua vita affrontando anche quel passato che si era lasciato alle spalle convinto di non doverci mai fare i conti. Per leccarsi le ferite si rifugia in uno dei luoghi più cari alla sua infanzia: Màkari. Qui, tra vecchie conoscenze e nuovi amici, riscopre una grande passione rimasta sopita per anni: quella dello scrittore.

“Siamo di fronte a un nuovo personaggio a cui non faremo fatica ad affezionarci. #Màkari è una serie-paesaggio in una Sicilia calda e luminosa, con una linea gialla che diventa subito mélo”.

A stuzzicare la sua fantasia e la sua voglia di scrivere ci penseranno una serie di strani omicidi che spingeranno Saverio non solo a prendere in mano carta e penna ma anche ad indagare alla ricerca di indizi e di prove per arrivare alla verità e ai colpevoli. Il ritorno nei luoghi cari all’infanzia offrirà a Saverio non solo l’opportunità di mettersi alla prova come scrittore-investigatore, ma anche di incontrare l’amore.