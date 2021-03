Il Ragazzo D’Oro – Dieci Anni Dopo di Guè Pequeno è in prossima uscita ed è già una festa. Come il titolo del cofanetto suggerisce sono passati ormai 10 anni dal disco di debutto del vocalist dei Club Dogo.

Da Il Ragazzo D’Oro (2011) Guè Pequeno, con ossa e nome già forti per la scena rap italiana di cui oggi è uno dei punti più autorevoli di riferimento, ha registrato una carriera di continui successi. Non è un caso se Mr. Fini (2020) suona ancora come una lezione di stile. Cosimo Fini, questo il nome di battesimo di Guè Pequeno, ha scelto di fare un primo bilancio del suo percorso e per questo rilancia Il Ragazzo D’Oro nella versione Dieci Anni Dopo, un cofanetto speciale per festeggiare i primi dieci anni del suo primo disco solista.

Il Ragazzo Oro – Dieci Anni Dopo di Guè Pequeno sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021 sia sugli store digitali che su supporto fisico in 4 differenti versioni:

Bundle con Doppio CD digipack + Card autografata + T shirt

Doppio LP autografato con tunnel oro e vinili crystal oro

LP Remixes (con 11 versioni remix curate dai migliori produttori della scena urban)

Super Deluxe Box (con 2CD, 2LP, LP Remixes, T-shirt, Locandina Concerto Autografata, CD con brani inediti)

Per l’occasione tutte le tracce contenute nel disco sono stare remixate e rimasterizzate. In questo modo Ultimi Giorni, Figlio Di Dio, Conta Su Di Me, Il Blues Del Perdente e tante altre tracce storiche riprendono vigore. Il Ragazzo D’Oro, come la tradizione rap insegna, è ancora forte di duetti eccellenti come la traccia all-star Big! in cui troviamo Jake La Furia, Marracash, Ensi, Ntò e Nex Cassel e XXX pt. 1 e pt. 2 in cui troviamo, rispettivamente, Baby K ed Emis Killa.

La forza di Guè Pequeno è sempre quella di creare brani che restano nella storia, e in questo caso vi è riuscito a partire dal disco del debutto solista dopo l’esperienza nei Club Dogo. Un successo meritato e che continua.

Il Ragazzo D’Oro – Dieci Anni Dopo di Guè Pequeno sarà una prima bandierina della carriera del rapper milanese, maestro di cerimonia.