Le Superchicche diventa una serie tv, ora tutto è certo e i lavori sono in corso tant’è che sono stati annunciati i nomi delle attrici che vestiranno i panni di Lolly, Dolly e Molly, le tre protagoniste. Era l’estate scorsa quando si parlava dell’interessamento di The CW al live action della serie e alla fine così è stato perché è proprio la rete giovane americana che poco fa ha annunciato di aver ordinato la serie tv live action de Le Superchicche, almeno secondo quanto riporta Deadline.

Proprio secondo l’informatissimo sito, sembra che Chloe Bennet (già nota per la sua parte in Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (conosciuta per Descendants) e Yana Perrault (vista in Jagged Little Pill) presteranno il volto alle protagoniste. In particolare, Chloe Bennet sarà Lolly, ragazza coraggiosa e coscienziosa che ha una ferita nel cuore causata da un trauma vissuto da piccola e questo le permette di avere una sensibilità diversa, una verve e una forza da leader.

Ecco il trailer del film dedicato alle tre eroine:

Dove Cameron è Dolly, dolce e affascinante, ha già conquistato l’America nascondendo però nel suo cuore una certa durezza usata come arma per arrivare alla fama. Infine, toccherà a Yana Perrault prestare il volto alla ribelle del trio de Le Superchicche ma sicuramente un personaggio profondo, sensibile e poco incline alla mondanità, Molly. E il resto? Al momento non si conoscono i dettagli di quella che sarà la trama della serie e nemmeno i nomi degli altri protagonisti del live action. Sembra però che Le Superchicche possa essere un fiore all’occhiello della prossima stagione televisiva della rete.

Le Superchicche è incentrata su Lolly, Dolly e Molly, tre ragazzine con i superpoteri che vivono nella città immaginaria di Townsville con il loro padre e creatore, uno scienziato di nome Professor Utonium. A chi toccherà prestargli il volto?