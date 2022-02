La settima stagione di Riverdale potrebbe davvero mettere la parola fine alle vicende di Archie Andrews e i suoi amici. Dopo le speculazioni di Lily Reinhart, che diversi mesi fa aveva accennato a una possibile conclusione, anche un’altra attrice del cast fa eco alle sue parole.

Camila Mendes ha alimentato le voci secondo cui la settima stagione di Riverdale potrebbe essere l’ultima. Attualmente la serie va in onda con la sesta stagione (ancora inedita in Italia, dove stiamo vedendo la quinta su Netflix), iniziata con cinque episodi speciali che hanno visto il ritorno di Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman da Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

“Gli do un’altra stagione”, ha affermato Camila Mendes a Entertainment Tonight . “Penso che avremo almeno una settima stagione. Qui ci speriamo. Poi vedremo”.

Le voci su una possibile chiusura avrebbero senso, dato che molto spesso i membri principali del cast hanno dichiarato di avere un contratto che li lega a Riverdale per sette stagioni. “È un contratto standard per chi fa televisione, poi non so cosa succederà dopo”, aveva confermato l’interprete di Jughead, Cole Sprouse, in un’intervista lo scorso dicembre. “Il mondo di Riverdale è infinito e può aprirsi a qualunque cosa. Ma penso che la qualità di un prodotto dipenda anche da quando decidere di concluderlo e poter dire ai fan: ‘ Questo è il finale, spero vi sia piaciuto. Vi vogliamo bene’.”

I nuovi episodi della sesta stagione di Riverdale torneranno in onda sulla CW il prossimo 20 marzo, dopo una lunghissima pausa, poi si proseguirà senza interruzioni fino al finale. Lo show ha da poco celebrato il centesimo episodio con uno speciale che ha omaggiato i fumetti Archie, su sui Riverdale si basa, e riportato in scena alcuni personaggi storici (tra cui Jason, il fratello gemello di Cheryl).

Continua a leggere su optimagazine.com.