La Regina del Sud è stata cancellata dalla rete USA Network: l’emittente ha annunciato lunedì che il narcodramma con Alice Braga, Queen of the South, terminerà con la sua prossima stagione, la quinta.

Proprio mentre i nuovi episodi stanno per debuttare negli Stati Uniti, come annunciato dal recente teaser, la notizia che La Regina del Sud è stata cancellata da USA Network è arrivata dai produttori esecutivi della serie, Dailyn Rodriguez, Ben Lobato e David Friendly.

Lanciando la quinta stagione, i tre hanno confermato – senza rancore ma con soddisfazione per il percorso realizzato – che non ci sarà un ulteriore seguito perché La Regina del Sud è stata cancellata. I produttori hanno ringraziato la protagonista e i fan della serie per questo lungo viaggio in giro per il mondo: “Non potremmo essere più orgogliosi dell’intero cast e della troupe che si sono uniti a noi in questo magnifico viaggio. Queen of the South ha iniziato le riprese a Città del Messico, ci ha portato in posti lontani come Malta e la Colombia e finalmente è atterrato a New Orleans. Non vediamo l’ora di condividere l’esplosiva stagione finale con i nostri devoti fan. E, naturalmente, non potevamo avere fatto questo spettacolo senza il talento instancabile di Alice Braga, che ha dato vita alla nostra regina“.

La Regina del Sud è stata cancellata dopo 5 stagioni di successo – è stata la serie più vista di USA Network nel 2019 tra gli adulti nelle fasce 18-49 e 25-54 anni nel 2019 – poi approdate in tutto il mondo grazie a Netflix. Mercoledì 7 aprile la stagione finale debutta negli Stati Uniti, prima di arrivare su Netflix nei prossimi mesi. Nelle cinque stagioni della serie Alice Braga ha interpretato il personaggio controverso di Teresa Mendoza, una donna che passa dall’essere vittima in fuga da un cartello messicano ad avviare un proprio cartello del narcotraffico in America. Basato sul romanzo bestseller La Reina Del Sur di Arturo Pérez-Reverte, la serie è un remake di un altro popolare adattamento televisivo del libro, l’omonima serie interpretata da Kate del Castillo e trasmessa dalla rete gemella Telemundo.

Sui suoi canali social, l’attrice Alice Braga si è limitata ad annunciare la quinta stagione come “il capitolo finale di questo incredibile viaggio“, senza commentare la cancellazione della serie.