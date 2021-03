La Regina del Sud 5 esce prima del previsto su USA Network e di conseguenza arriverà prossimamente anche su Netflix. Un primo teaser trailer pubblicato dall’emittente ha confermato l’imminente ritorno dello show ad aprile, nonostante le difficoltà incontrate dalla produzione in quest’ultimo anno segnato dalla pandemia.

Il pubblico della serie, remake statunitense dell’omonimo format spagnolo La Reina del Sur, ha atteso quasi due anni prima che La Regina del Sud 5 avesse finalmente una programmazione certa, dopo che la produzione è stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus nel marzo 2020.

Il primo teaser trailer de La Regina del Sud 5 mostra Teresa Mendoza (Alice Braga) sempre più determinata a diventare la principale boss del mercato della droga nel Sud America: in queste prime immagini la protagonista, nel suo iconico abito bianco, sembra ormai andare incontro al suo destino di dominatrice incontrastata delle rotte sudamericane del traffico di stupefacenti. Al suo fianco c’è sempre il fedele sicario Pote (Hemky Madera), ma il colpo di scena più atteso è il ritorno di James Valdez (Peter Gadiot).

Il claim de La Regina del Sud 5 assicura che “la regina è finalmente tornata per rivendicare il suo trono“. La rete USA ha confermato che la nuova stagione inizierà ad aprile, anche se non ha specificato ancora una data per la messa in onda.

The Queen has returned. 𝗕𝗼𝘄 𝗱𝗼𝘄𝗻.



The must-see new season of #QueenOfTheSouth is coming this April on @usa_network. pic.twitter.com/cktjPzCMhc — Queen of the South (@QueenOnUSA) March 1, 2021

In genere i nuovi episodi arrivano dopo circa 10 mesi su Netflix, che distribuisce la serie in tutto il mondo col titolo originale Queen of The South, quindi per La Regina del Sud 5 si presume un’uscita all’inizio del 2022.