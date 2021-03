Giuliano Peparini lascia il serale di Amici di Maria De Filippi: è ufficiale. Il nuovo direttore artistico scelto dalla conduttrice per la nuova edizione del talent show di Canale 5 è Stéphane Jarny. Lo annuncia in anteprima TVBlog che anticipa le scelte della padrona di casa in vista del nuovo serale ormai alle porte.

L’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi verrà ricordata per essere la prima che dovrà rinunciare allo storico coreografo del programma, Giuliano Peparini. Non saranno i nuovi magnifici quadri a fare da protagonisti durante la nuova fase serale di Amici che introduce anche un altro cambiamento: non ci sarà un numero minimo né massimo di concorrenti ammessi.

I cantanti e i ballerini che potranno accedere all’ultimo scoglio della trasmissione saranno dunque in un numero indefinito. Fino all’ultimo momento i docenti di canto e di ballo potranno decidere se includere o escludere nella rosa dei finalisti i ragazzi attualmente in corso per la maglia.

Mentre è in fase di definizione il cast della fase serale, apprendiamo che Giuliano Peparini lascia il serale di Amici a causa dell’impossibilità di dedicare il giusto tempo e i giusti spazi al programma. Si tratta per Peparini di un periodo molto intenso, dal punto di vista lavorativo, e il coreografo – apprezzatissimo da pubblico e critica – fa un passo indietro e lascia l’incarico.

Al suo posto ci sarà Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese. All’attivo nel suo percorso televisivo diversi programmi TV per la Francia, da Miss France e The Voice e Got To Dance.

Si attendono conferme da parte di Maria De Filippi e della produzione di Amici che ha svelato l’accesso al serale dei tre cantanti Gaia, Enula e Sangiovanni, quest’ultimo già in possesso di un disco d’oro ancora prima dell’avvio dell’ultima fase del talent show che occuperà la prima serata Mediaset a partire dalle prossime settimane.