Elodie sbotta su Instagram contro gli “str** frustrati” che commentano un suo vecchio video. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine.

Nelle scorse ore, Elodie è apparsa nelle sue Instagram Stories per commentare con tristezza infinita una situazione che racconta. Si è imbattuta in un video del suo provino a X Factor, risalente a diversi anni fa. Ha letto sotto questo video diversi commenti insensati che la insultavano attaccandola da più punti vista, innanzitutto per l’aspetto fisico.

Aveva 18 anni Elodie quando ha sostenuto il suo primo ed unico provino per X Factor, salvo poi presentarsi ad Amici di Maria De Filippi ed essere ammessa nel programma per la categoria del canto. Quel provino viene a volte riproposto in rete, in quanto parte delle origini musicali della cantante oggi seguita da più di 2 milioni di persone.



“Ho letto un po’ di commenti senza senso”, si sfoga Elodie su Instagram raccontandone alcuni. Veniva definita “una piccola trans”, riporta la cantante, che risponde: “Non sono una trans ma non credo sia un’offesa”.

Altri ipotizzavano che si fosse rifatta in più punti del corpo. Elodie smentisce categoricamente e contestualmente invita gli autori di questi commenti a impicciarsi degli affari propri: “Non mi sono rifatta ma pure se fosse, i ca**i vostri?”

Qualcun altro osservava che Elodie si era presentata ai provini con una banale t-shirt, criticando aspramente le sue scelte in termini di look. “Non c’avevo na lira”, è la risposta della cantante che oggi ha completamente cambiato il suo stile, avendo maggiori possibilità e disponibilità economiche. “Ci stanno un sacco di stron*i frustrati”, conclude, con un pizzico di amarezza mentre invita in fan a riflettere.

Non è la prima volta che Elodie interviene per spingere alla riflessione in un’epoca i cui i leoni da tastiera prolificano di giorno in giorno. La cantante è appena stata ospite a Sanremo e ha co-condotto una serate.