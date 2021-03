Chi ha ricevuto la One UI 3.1 a bordo del proprio Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e potrebbe star riscontrando un fastidioso bug alla parte telefonica del telefono per l’insorgenza dell’errore ‘com.android.phone has stopped’. Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, la componente telefonica appare indisponibile, con tutti i disagi che ne conseguono. Stando alle segnalazioni lo svuotamento della cache non sempre risolve il problema, per cui potrebbe essere necessario un nuovo aggiornamento software.

In ogni caso, se siete afflitti anche voi dal disturbo, tentar non nuoce. Per svuotare la cache entrate nelle impostazioni generali e da lì tappate sulla voce ‘Applicazioni‘. Cercate attraverso la barra in alto l’applicazione ‘Telefono‘, e poi sull’opzione ‘Memoria archiviazione‘ ed infine su ‘Svuota cache‘. Tornate indietro nel menù ‘Applicazioni’ e cercate l’applicazione ‘Servizi SIM‘ e fate lo stesso (Memoria archiviazione > Svuota cache). Non sembrano esserci testimonianze diverse circa il presentarsi di questo stesso problema a bordo di altri Samsung Galaxy aggiornati alla One UI 3.1. (al momento il disturbo pare essere relativo solo alla famiglia dei Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e, tra l’altro non a tutte le unità commercializzate).

Il colosso di Seul è stato già messo al corrente della defezione, cui starà anche lavorando per il pronto rilascio di un aggiornamento software che possa finalmente risolverlo. Come potete immaginare, non si può proprio fare a meno della parte telefonica di uno smartphone (a prescindere che si tratti dei Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e o di un qualsiasi altro modello, anche di altri marchi), ed è quindi naturale accelerare i tempi per riparare al disturbo (immaginiamo che gli utenti colpiti siano parecchio infastiditi da questo bug). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.