E’ finita anzitempo l’esperienza cinese di Hamsik. Il centrocampista ha rescisso il contratto con il Dalian ed è tornato in Europa. Marek Hamsik ha deciso di far ritorno nel Vecchio Continente con l’intento di preparare al meglio la partecipazione ai Campionati Europei durante i quali indosserà la maglia della Slovacchia.

Hamsik non ha solo nostalgia di casa, vuole giocare in un campionato competitivo per potersi allineare alla tensione agonistica dei propri compagni di squadra. La Slovacchia punta ad essere una mina vagante nei Campionati Europei dopo il rinvio imposto dal Covid-19 l’anno passato.

Al momento non esiste nessun contatto tra il Napoli e Marek Hamsik. Dopo l’addio di due anni orsono, le strade di Marekiaro e quelle del patron De Laurentiis si sono separate. Ma i rapporti di stima reciproca sono rimasti intatti. La storia d’amore tra Napoli ed Hamsik è ancora viva e palpitante. E poichè, come canta la canzone certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano perchè non immaginare un clamoroso ritorno di Hamsik a Napoli?

Un contratto spot di tre mesi potrebbe esser un buon affare per entrambi. La squadra di Rino Gattuso è impegnata nella difficile rincorsa alla zona Champions ed in mediana accusa delle lacune abbastanza importanti; l’innesto di Hamsik potrebbe risolvere qualche problema di assetto e di gioco. Per Hamsik sarebbe di certo un graditissimo ritorno a casa, in un ambiente che conosce ed in una città che lo adora per il suo impegno ed il suo attaccamento alla maglia; un contesto ideale per preparare al meglio la partecipazione agli Europei. Tre mesi per poi dirsi addio e continuare ciascuno per la sua strada in attesa magari di un ritorno come dirigente o nei ruoli tecnici del talento slovacco.