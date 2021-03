Lo Xiaomi Mi Watch Lite, smartwatch intelligente e con una personalità unica, quest’oggi 3 marzo ritorna su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso. Il prodotto del colosso cinese con sede a Pechino nel Distretto di Haidian, giunto in Italia da qualche settimana, è offerto a soli 64,99 euro con spedizione rapida e gratuita (garantita dalla famosa azienda di commercio elettronico statunitense).

Il wearable dell’azienda leader Xiaomi rappresenta un perfetto mix di tecnologia all’avanguardia e innovazione, il tutto proposto ad costo contenuto e accessibile a chiunque. L’orologio, che somiglia molto ad Apple Watch nel design, sfoggia un display quadrato a colori TFT da 1,4 pollici, capace di supportare la regolazione automatica della luminosità e di mostrare a schermo tutte le informazioni importanti. Lo Xiaomi Mi Watch Lite permette di avere sotto controllo i vostri allenamenti (presenti 11 modalità diverse), sia che vengano eseguiti a casa che all’aperto. Potrete migliorare i vostri esercizi di volta in volta dato il supporto dell’impostazione degli obiettivi di allenamento specifici.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, l’orologio è dotato di connettività Bluetooth 5.0, di un preciso sistema integrato di geolocalizzazione GPS + GLONASS e di sensori intelligenti multipli. Lo Xiaomi Mi Watch Lite può sfoggiare più di 120 quadranti e oltre 1000 combinazioni personalizzate, per avere un look nuovo ogni giorno. Non manca il sensore PPG in grado di rilevare frequenza cardiaca/sonno/respirazione 24 ore su 24, e di inviare avvisi al superamento dei livelli normali. Il wereable è anche capace di salvare i dati della frequenza cardiaca a riposo per 30 giorni e di monitorare le variazioni della stessa a lungo termine. Dotato di una batteria da 230mAh con durata garantita fino a 9 giorni in utilizzo standard (impiegherà 2 ore per un ciclo di ricarica completa), l’indossabile è compatibile con dispositivi Android 5.0 (e versioni successive) o iOS 10 (e versioni successive). Insomma, non potete farvi scappare un’occasione del genere ad un prezzo così invitante, anche perché le scorte sono limitate ed il prodotto è difficile da trovare.