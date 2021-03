Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è sempre più vicino, come attesta anche il suo passaggio su Google Play Console. I dettagli tecnici che riguardano il dispositivo si son fatti più concreti: con nome in codice ‘Renoir‘, la versione economica del nuovo top di gamma dell’OEM cinese includerà uno schermo FullHD+ (2400 x 1800 pixel a 440ppi), e verrà alimentato dal processore Qualcomm SM7250 (parliamo dello Snapdragon 765G e non dello Snapdragon 775G di cui si era vociferato fino a questo momento), con 8GB di RAM e Android 11 (come riportato dal leaker Mukul Sharma, meglio conosciuto come @stufflistings).

Mi 11 Lite 5G appears on the Google Play Console listing.

8GB RAM

1080×2400 display

Android 11

Qualcomm SM7250 (765G) (earlier rumors suggested that it would be powered by the SM7350 (775G)).#Xiaomi #Mi #Mi11Lite pic.twitter.com/tICybUsmwz — Mukul Sharma (@stufflistings) March 3, 2021

Le specifiche tecniche dettagliate su Google Play Console non sono tutte, ma comunque sufficienti a capire di che genere di dispositivo stiamo parlando. La fonte ha evidenziato anche la presenza di un altro dispositivo, una smart TV economica denominata ‘Xiaomi Mi TV Croods‘. Si tratterebbe di un modello non particolarmente pretenzioso, dal design ancora sconosciuto (ma quasi di certo minimal), alimentato dal processore MediaTek t31, con 2GB di RAM, scheda grafica Mali G52, schermo con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel a 320 DPI) e Android TV. La scheda tecnica non si riferisce ad un modello top di gamma, e c’è quindi da sperare che il dispositivo possa mantenere un prezzo ragionevolmente basso.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G resta il prodotto più interessante che si accinge ad essere presentato, cui ormai non dovrebbe mancare molto tempo (le indiscrezioni che lo riguardano si stanno facendo sempre più insistenti, a dimostrazione del fatto che il dispositivo è ormai prossimo al lancio). Vi aspettavate lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G avesse specifiche diverse, magari un po’ più di qualità, o pensate possa andare bene così (soprattutto se il prezzo fosse molto contenuto)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.