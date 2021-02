Abbiamo messo a nudo lo Xiaomi Mi 11 Lite per quanto riguarda le specifiche tecniche della doppia versione 4G e 5G (l’articolo in questione risale a poche ore fa), ma sul suo design avevamo ancora qualche dubbio, che ci è stato prontamente fugato da Abhishek Yadav. Il leaker ha pubblicato le foto dal vivo dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G. La prima immagine, ovvero quella in cui compaiono le informazioni generali del dispositivo, si riferisce al codice prodotto ‘M2101K9AG‘, lo stesso cui fanno riferimento diverse certificazioni ricevute dal telefono da parte di svariati enti.

Il design dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G risulta molto simile a quello dello Xiaomi Mi 11 5G, in particolare nella parte frontale e per quanto riguarda la fotocamera punch-hole (il pannello, nel caso specifico, non presenta curvature). Le specifiche tecniche rivelate da una delle foto fanno riferimento ad un processore octa-core con frequenza da 2.3GHz (non sappiamo esattamente di quale modello si parli), 6GB di RAM e Android 11 con MIUI 12. La seconda foto mette in risalto il retro dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G: il modulo fotografico è triplo, ed il design sembra, anche in questo caso, simile a quello dello Xiaomi Mi 11 5G.

Il telefono potrebbe essere venduto nel mercato cinese come Xiaomi Mi CC11, con codice prodotto ‘M2101K9C’ e processore Snapdragon serie 7 (che non è ancora stato annunciato, forse dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 775G). Lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe includere una batteria da 4150mAh, una fotocamera principale da 64MP ed un altro sensore con zoom ottico 5x (tutte specifiche niente male considerando che è di un prodotto di fascia media che si sta parlando). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.