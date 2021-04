Lo Xiaomi Mi 11 Lite è disponibile su Amazon al prezzo di 329,90 euro nel modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile), e di 349 euro nella versione con 6GB di RAM e 128GB di storage. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna più veloce prevista per martedì 6 aprile (ordinando in giornata).

Lo Xiaomi Mi 11 Lite è stato da poco presentato, quindi vi porterete a casa uno smartphone davvero innovativo. Il device è spinto dal processore Snapdragon 732G Qualcomm SM7150 (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver), e presenta uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel a 90Hz. Lo Xiaomi Mi 11 Lite include una fotocamera posteriore con sensori da 64 + 8 + 5MP, ed una frontale da 16MP. Non mancano le connettività Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB-C, IrDA, NFC e GPS, così come i vari sensori (accelerometro, di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali e microfono di riduzione rumore). La batteria dello Xiaomi Mi 11 Lite ha una capacità di 4250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

La cifra richiesta non è eccessiva per quanto offerto dal produttore. Capiamo bene chi deciderà di investire subito i propri soldi sullo Xiaomi Mi 11 Lite, il nuovo medio-gamma dell’OEM cinese a cui non manca niente per sfondare. Adesso si tratta solo di decidere il modello che più si adatta alle vostre esigenze: alla fin fine, la scelta si riduce al quantitativo di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile. Probabilmente conviene di più aggiungere quei 20 euro di differenza per accaparrarsi il modello da 128GB di storage, proprio per l’impossibilità di ottenere più spazio tramite l’inserimento di una microSD. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.