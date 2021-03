Ormai è chiaro che tra poco tempo faremo la conoscenza dello Xiaomi Mi 11 Lite, che includerà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz. I modelli previsti saranno 2, una 4G ed una 5G, che differiranno tra loro principalmente per il SoC: il primo sarà spinto dal processore Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm, Kryo 470 con 2 x 2,3 GHz + 6x 1,8 GHz, Adreno 618), mentre il secondo dallo Snapdragon 780G (processo produttivo a 5nm, Kryo 680 con 2 x 2,4 GHz + 6 x 1,8 GHz, Adreno 64x).

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe includere 6GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128GB, mentre quello 5G disporre di 6 o 8GB di RAM e di una memoria da 128GB. Del modello 5G si dice anche presenterà un altoparlante stereo, ma non il jack per le cuffie da 3.5mm. Entrambi presenteranno il supporto microSD e una batteria da 4250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Android 11 con MIUI 12 gestirà la parte software. I modelli 4G e 5G dello Xiaomi Mi 11 Lite includeranno entrambi una fotocamera principale tripla, con sensori da 64, 8 e 5MP (primario, grandangolare e telemacro), ed una fotocamera frontale da 20MP. Probabile la presentazione del telefono avverrà il 29 marzo, giornata che sappiamo essere dedicata anche agli Xiaomi Mi MIX 4, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra.

Il prezzo dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G dovrebbe essere di 329,90 euro per il modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, e di 349,90 euro per quello con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, con vendite dal 1 aprile. Il modello 5G costerà 399 euro per la variante con 6GB d RAM e 128GB di memoria, e 429 euro per quello con 8GB di RAM e 128GB di storage, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Lo Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe convincervi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.