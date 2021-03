Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G sarà un dispositivo di fascia media con supporto allo standard di rete 5G, che molti utenti stanno peraltro aspettando )il lancio avverrà tra poche settimane). Il telefono arriverà di certo in Europa: il portale ‘dealntech.com‘ ci ha dato indicazioni su quello che potrebbe essere il prezzo di lancio nel Vecchio Continente. Il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (nella nuance cromatica ‘Truffle Black’) dovrebbe costare 408,18 euro, cifra che supera i 349 euro richiesti per il predecessore Xiaomi Mi 10 Lite 5G, nella versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, come anche ai 399 euro utili per portarsi a casa il modello con 6GB di RAM e 128GB di storage.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, con codice modello M2101K9G, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 775G, montare uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 90Hz (un elemento che un po’ tutti i middle-range hanno in comune tra loro) ed una batteria da 4250mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33W). Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G sarà equipaggiato, lato software, con Android 11 e MIUI 12, ed includerà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP (che si affiancherà probabilmente ad un ultra-grandangolare e ad un macro, di cui non si conoscono ancora le risoluzioni).

Non si conoscono altri dettagli sul conto dello Xiaomi Mi 11 Lite 5G, che ricordiamo dovrebbe avere un prezzo per l’Europa pari a 498,18 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage. Un importo più corposo rispetto alla cifra richiesta per il precedente Xiaomi Mi 10 Lite 5G, cosa che a qualcuno potrebbe far storcere non poco il naso. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.