Ci sono nuovi rumor relativi al primo iPhone pieghevole. Non è un mistero che Apple sia decisamente in ritardo sulla tecnologia foldable rispetto ai concorrenti Android, in particolare Samsung, Huawei e anche Motorola. Eppure, a Cupertino sembrerebbero non essere affatto preoccupati della mancata rivoluzione tecnologica: tanto è vero che il prossimo dispositivo rivoluzionario è atteso addirittura non prima del 2023.

Della pianificazione temporale è abbastanza certo il noto analista Ming-Chi Kuo. L’esperto non è certo nuovo a rumor e anticipazioni per il mondo Apple, quindi le sue ultime dichiarazioni sono senz’altro da prendere in considerazione. Il dispositivo avrebbe un’estensione del display non inferiore ai 7,5 pollici e non superiore agli 8, almeno da aperto.

Proprio nel design, il primo iPhone pieghevole dovrebbe essere molto simile alla serie Samsung Galaxy Fold, dunque avere un display più piccolo esterno e un secondo interno più esteso, delle dimensioni già menzionate. Da aperto, in pratica, il rivoluzionario melafonino non sarebbe dissimile da un iPad MIni ma, una volta richiuso, sarebbe estremamente compatto, pronto ad essere riposto anche nelle tasche più piccole.

Proprio per la familiarità tra il prossimo (e di certo non imminente) iPhone pieghevole con il modello Samsung Galaxy Fold sembra anche abbastanza scontato che la fornitura del pannello provenga da Samsung appunto. Sempre l’analista Kuo ipotizza che la preziosa componente possa provenire da LG. Davvero difficile è dare per scontata una strada piuttosto che un0”altra, considerando anche il lungo periodo che ci separa dall’eentuale lancio.

Se quanto riferito a Kuo dovesse essere confermato, di certo l’iPhone pieghevole arriverebbe in un momento in cui la concorrenza Android avrebbe già fatto esperienza con più generazioni di suoi dispositivi foldable, Il modello Apple dovrebbe essere dunque proposto come qualcosa di davvero innovativo agli occhi dei probabili acquirenti per fare la differenza.