Apprendiamo oggi della morte del dj Claudio Coccoluto. Aveva 59 anni ed era nato a Gaeta (LT). Di recente aveva collaborato con ORadio.

A dare la notizia della comparsa del noto dj italiano è stato il Corriere della Sera. Il quotidiano riferisce della scomparsa in seguito ad una malattia contro la quale l’uomo stava combattendo da più di un anno.

Dj Claudio Coccoluto è morto martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino (Frosinone), accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.

ARTICOLI CORRELATI

“Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”, lo saluta così l’amico e socio Giancarlo Battafarano. I due avevano fondato insieme il noto club romano, Goa.

Dj Claudio Coccoluto è sempre stato considerato uno dei più grandi maghi della consolle. Amato nella regione Lazio, che gli ha dato il Natale sulle sponde della cittadina di Gaeta (Latina), e nel resto d’Italia, dj Coccoluto ha varcato anche i confini nazionali affermandosi all’estero.

Una vita spesa nella musica, da quanto in tenera età faceva suonare i dischi più belli nel negozio di suo padre. Da lì a qualche anno la passione diventata un lavoro che lo ha portato a suonare nei club più famosi per far ballare platee sconfinate. Se ne va oggi uno dei punti di riferimento della musica dance, proprio quando in Italia si aspetta con entusiasmo l’avvio della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nella sua vita anche la radio e oggi Linus lo ricorda così: “Claudio era un fuoriclasse”.