Chi ha vinto il Grande Fratello vip 2020? Il vincitore designato e favorito sin dalla prima puntata, Tommaso Zorzi. In una serata che ha regalato al pubblico una scalata di emozioni, ecco arrivare l’annuncio più importante. In uno studio buio, con la musica a tutto volume e con le luci pronte a celebrare il vincitore, ecco che Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati davanti ad Alfonso Signorini e ai loro ex compagni per l’annuncio ufficiale e che si attendeva ormai quasi tre mesi fa. Sono loro due, i favoriti, ad aver spento tra le lacrime le luci di casa mentre è proprio Zorzi che, uno dopo l’altro, ha visto andare via i finalisti di questa lunga edizione, l’amica Stefania Orlando compresa, e alla fine ha trionfato.

Qualcuno direbbe che il bene ha trionfato sul male e che, nonostante le polemiche e la mobilitazione brasiliana (e non solo), Tommaso Zorzi ha battuto soprattutto Dayane Mello, la sua vera antagonista. Spesso i due si sono avvicinati, hanno messo insieme i loro lati simili ma hanno spinto oltre le loro differenze e questo non gli ha mai permesso di creare un vero e proprio rapporto di amicizia nonostante il reciproco interesse.

Tommaso Zorzi ha sempre detto quello che pensava, magari in modo un po’ rude, ma tenendo fino alla fine il punto soprattutto nei rapporti e su certi argomenti. Lo stesso non si può dire di Dayane Mello, una barca in mezzo al vento. Per alcuni l’emblema della verità perché vive la vita di pancia mentre per altri sintomo della poca affidabilità. Alla fine sarà proprio quest’ultima impressione ad aver spinto il pubblico ad eliminarla subito dopo Andrea Zelletta ieri sera?

Chi ha vinto il Grande Fratello vip 2020? Sicuramente Tommaso Zorzi e mai come in questa edizione (o forse proprio in questo particolare anno in questo reality) la vittoria morale e quella reale coincidono in barba alle polemiche e alle congetture di questi mesi.