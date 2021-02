Dayane Mello si è rivelata oppure ha solo vendicato Giulia Salemi nominando Rosalinda Cannavò e mandandola allo scontro con Stefania Orlando? La serata di ieri del Grande Fratello vip 2020 ha messo in subbuglio la casa e il pubblico a casa che ha continuato per tutta la notte a dividersi sul comportamento della brasiliana nonché finalista di questa edizione. Il momento più struggente è proprio quello legato alla particolare amicizia delle Rosmello che in molti avevano già etichettato come un amore vero e proprio ma senza molto successo.

I fan della coppia sono pronti a scommette che Dayane Mello, una volta fuori, avrebbe potuto intavolare una relazione con Rosalinda che, però, schiacciata da paura e pregiudizi, ha deciso di voltare le spalle alla loro storia e buttarsi su Andrea Zenga, eliminato proprio ieri sera. Ma dove sta la verità? In diretta Dayane Mello ammette i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò e un attimo dopo non la salva mandandola in nomination con Stefania Orlando.

A quel punto in casa succede di tutto e non solo in puntata ma anche dopo la diretta. Dayane Mello torna a parlare di amore che non è sbocciato (dicendo che lei ama anche Samantha De Grenet adesso, ecco perché l’ha salvata) ma a quel punto nessuno le crede in casa. La prima a darle contro è proprio Stefania Orlando che la accusa di essere falsa e bugiarda convinta che il suo gioco si sia finalmente svelato, peccato che ormai sia troppo tardi e lei sia già in finale.

Le parole più dure, però, quelle finite sui social a tarda notte, arrivano da Tommaso Zorzi che si è sentito giudicato per mesi dalla brasiliana per via della sua liason con Tommaso Zorzi. Proprio nel bel mezzo di questo discorso, l’influencer finisce per dire: “A mio avviso l’amore per Rosalinga è una cagata. Sulla mia pelle ho vissuto che significa combattere e viere per un amore dello stesso sesso, arrivare qua e fare la figa in tv… “, dopo un’interruzione da parte di Dayane Mello, lui poi rilancia: “Arrivare qua e fare la mezza lesbica non so…”. Ecco il video del momento: