Il distacco da Huawei potrebbe aver fatto bene a Honor, che sta vivendo una seconda gioventù. Il ban USA ha praticamente costretto la casa madre a lasciar andare il sub-brand, adesso libero di operare, probabilmente al netto delle restrizioni commerciali che pesavano sul brand principale (da cui la possibilità di tornare ad utilizzare i servizi Google, di per sé una gran cosa). Come riportato dal portale di informazione ‘gizmochina.com‘, ci ha pensato il solito Digital Chat Station a fare il punto della situazione sui prodotti che il produttore cinese ha in serbo per il 2021. L’OEM dovrebbe lanciare smartphone entry-level e di fascia media (così da coprire ogni segmento del mercato), anche un nuovo top di gamma, con un processore di ultima generazione (non sappiamo ancora quale) ed una fotocamera particolarmente performante. Il device in questione sarà probabilmente presentato tra maggio e giugno.

Un altro prodotto in cantiera è un tablet di fascia alta, così come uno smartphone pieghevole, che dovrebbe far parte della serie Magic. Il telefono è avvolto nel riserbo più assoluto: c’è chi sostiene il progetto sia nato quando Honor faceva ancora parte di Huawei, e che quindi il dispositivo possa avere diversi punti in comune con il nuovo Mate X2. Come vedete, il distacco dalla casa madre sembra aver fatto bene a Honor.

Ora si tratta solo di appurare il tipo di risposta del pubblico a questi nuovi prodotti, che sfrutteranno senz’altro tutto il know-how e la proprietà intellettuale maturata dal produttore nel corso del tempo (parliamo naturalmente anche di tutto il periodo in cui Honor è stata sotto l’ala protettiva di Huawei). Per quanto ci riguarda, siamo convinti l’azienda potrà fare grandi cose. Concordate con noi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.