Tante novità per le serie tv su Netflix a marzo 2021. La primavera porta prodotti inediti ma anche grandi ritorni per la piattaforma di streaming. Si parte con la quarta stagione di Riverdale, disponibile dal 1° marzo. L’ultimo anno del liceo per Archie e i suoi amici comincia nel peggiore dei modi: il ragazzo apprende della morte di suo padre Fred Andrews. La première di stagione è un omaggio al personaggio scomparso ma anche all’attore che lo interpretava, Luke Perry, deceduto nel marzo 2019.

Il 10 marzo debutta Last Chance U: Basketball, documentario di Netflix che ci porta a scoprire, con uno sguardo intimo e dinamico, le vite della squadra East Los Angeles JUCO, con i loro giocatori e il loro coach, John Mosley. Con la palla ci sanno fare, ma la vita li ha messi sotto. Porteranno nuova linfa ai loro sogni sotto al canestro?

Il 12 marzo è la volta della prima stagione de La coppia quasi perfetta, serie tv sci-fi tratta dal romanzo di John Marrs. Ambientata cinque anni del futuro, in un mondo in cui il DNA è in grado di trovare l’anima gemella, un’azienda si improvvisa Cupido. Tra coppie paradisiache e patti diabolici, il prezzo dell’amore e della felicità è alto da pagare.

Il 16 marzo, Netflix lancia la serie di Michelle Obama dal titolo Waffles + Mochi. I protagonisti sono due buffi pupazzi, Waffles e Mochi, che intraprendono una missione culinaria internazionale per diventare chef. Con l’aiuto della signora Obama, Waffles e Mochi vanno in giro per il mondo, scoprendo tutto il possibile su cibi e culture diverse. Una serie per tutta la famiglia.

Dai creatori de La casa di carta arriva un’altra avvincente serie spagnola. Il 19 marzo debutta Sky Rojo, storia che vede al centro tre donne in fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi. Per il gruppo inizia un folle viaggio in cerca della libertà.

Nello stesso giorno, Netflix pubblica la terza stagione di Formula 1: Drive to Survive, la serie ambientata nel mondo dello sport più veloce al mondo. In questo nuovo capitolo, i tifosi andranno dietro le quinte del Campionato 2020, complicato dalla pandemia di Covid che ha slittato molte gare automobilistiche. La stagione si è poi conclusa con Lewis Hamilton che ha vinto per la settima volta il titolo di campione del mondo.

Ultima novità del mese, Gli irregolari di Baker Street, in arrivo il 26 marzo su Netflix. Tratta dai romanzi di Conan Doyle, la serie è ambientata nella Londra del XIX secolo. Un gruppo di giovani emarginati conosciuti come gli Irregolari cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dottor Watson e del suo sfuggente partner, Sherlock Holmes.