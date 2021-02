Gli Irregolari di Baker Street è la nuova serie Netflix in cui i protagonisti giocano a fare Sherlock Holmes. A giudicare dal trailer, divulgato dal servizio di streaming, lo show si presenta come un fantasy horror ambientato nella Londra del XIX secolo.

Scritto da Tom Bidwell (Watership Down, My Mad Fat Diary), che è tra i produttori esecutivi della serie, Gli Irregolari di Baker Street è descritto come “un dramma oscuro e misterioso che segue una banda di adolescenti di strada travagliati che vengono ingaggiati per risolvere i crimini per la il sinistro dottor Watson (interpretato da Royce Pierreson di Wanderlust) e il suo misterioso socio in affari, lo sfuggente Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes di Killing Eve )”. Mentre i crimini assumono un orribile aspetto soprannaturale ed emerge un potere oscuro, gli Irregolari – basati sulla gang di Baker Street dai romanzi originali di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle – devono unirsi per sconfiggere delle forze molto più grandi di loro.

Nel cast, Thaddea Graham (The Letter For The King) nel ruolo di Bea; Darci Shaw (The Bay) nel ruolo di Jessie; Jojo Macari (Harlots) nel ruolo di Billy; Mckell David (Snatch) nel ruolo di Spike; Harrison Osterfield (Catch 22) nel ruolo di Leopold; e Clarke Peters (The Wire) nella parte di The Linen Man.

Una mezza delusione per chi sperava di vedere qualcosa inerente a Sherlock, la serie BBC con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. C’è infatti grande attesa di una notizia riguardante la quinta stagione, più volte annunciata ma mai effettivamente entrata in produzione. L’ultimo ciclo di episodi è andato in onda nel 2017, e successivamente i due protagonisti si dono dedicati ad altri progetti.

Benedict Cumberbatch, oltre a riprendere i panni di Doctor Strange nel sequel del film sullo Stregone Supremo della Marvel (e si vocifera potrebbe apparire anche negli ultimi episodi di WandaVision), sarà protagonista del remake de I 39 scalini, film di Alfred Hitchcock basato sull’omonimo romanzo.

Niente Sherlock Holmes: i fan dovranno accontentarsi della sua “copia”. Ecco il trailer de Gli Irregolari di Baker Street:

La nuova serie sarà disponibile su Netflix il 26 marzo ed è composta da otto episodi.