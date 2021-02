Nel pomeriggio di oggi Sky ha rilasciato quelle che possiamo definire le prime immagini di Gomorra 5, il capitolo finale della serie le cui riprese stanno andando in scena proprio in questi giorni in quel di Napoli. Marco d’Amore si è occupato della regia dei primi cinque episodi mentre i restanti cinque sono stati affidati ad un nome storico della serie, quello di Claudio Cupellini, inoltre il nostro Immortale tornerà sul set anche per dare un segnale nuovo a Genny Savastano nei panni del suo storico amico/rivale.

Le prime immagini di Gomorra 5 non mostrano molti dettagli se non qualche frame in cui rivediamo Genny pronto a mettere le mani sulla sua terra e la sua Napoli ancor più spinto dal ritorno di Ciro che ha avuto modo di incontrare vivo e vegeto già nel finale dell’Immortale. A quanto pare sarà proprio lui a riportare l’amico in città proprio mentre lui stesso è braccato anche dalla Polizia dopo quello che è successo in guerra con Patrizia e non solo.

Ecco le immagini di Gomorra 5:

Quello che salta subito agli occhi, però, non è tanto Genny fuori dal suo bunker che, armi alla mano, conferma quindi il suo ritorno “in strada” dopo aver provato a diventare altro, a trasformarsi in un uomo d’affari ma senza successo, quanto la presenza di Azzurra. Chi ha seguito la quarta stagione sa bene che il boss ha deciso di scaricare la sua famiglia per evitare loro dispiaceri e dolori ma sembra proprio che la moglie finirà dritta dritta alla Polizia ma per quale motivo? Sarà lei ad essere convocata per via della scomparsa del marito o sarà lei a vendicarsi alla fine liberandosi di lui?

Sicuramente questo sarebbe un interessante colpo di scena in Gomorra 5 soprattutto alla luce del fatto di quello che è successo alle donne fino a questo momento (da Patrizia a Scianel e Donna Imma), e se fosse Azzurra a chiudere i conti mandando in “pensione” il marito? Al momento si tratta solo di illazioni ma sicuramente le cose in quest’ultimo capitolo cambieranno per tutti, nel bene e nel male.