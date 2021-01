Da Gomorra 5 ad Anna e Domina, sono queste le serie tv Sky in arrivo nei prossimi mesi su Sky e poco fa sono state rilasciate le prime immagini e non solo le foto ma anche il primo video promo che regala ai fan l’aperitivo di quello che sarà l’abbandonate pasto dei prossimi mesi. Dalle prime scene dell’ultima stagione di Gomorra, attualmente in lavorazione sul set proprio in quel di Napoli, a quella che sarà la nuova serie firmata da Niccolò Ammaniti dopo il successo de Il Miracolo, finendo alla novità Domina con Kasia Smutniak.

A loro si uniscono anche le immagini di ‘Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti’ ma anche di ‘Raised by Wolves‘ di Ridley Scott, le nuove stagioni di ‘Succession‘ e ‘Britannia‘, il tutto in arrivo proprio su Sky Atlantic una delle rete fiore all’occhiello del bouquet di Sky. Se il 2021 è partito alla grande con The Undoing – Le verità non dette con Nicole Kidman e Hugh Grant, nei prossimi mesi avremo modo di vedere Gomorra 5 ma anche i nuovi capitoli di Succession, Euphoria o Yellowstone e alcune novità assolute.

Tra i titoli più attesi troviamo la stagione finale di Gomorra 5, produzione TV dei record prodotta da Sky con Cattleya e appena approdata su HBO Max negli Stati Uniti, e per la prima volta anche le immagini di Domina con Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla in una grande coproduzione internazionale in costume che sicuramente è destinata a fare la storia. Nel promo non ci sono le date di messa in onda e nemmeno novità sulla programmazione ma sicuramente i fan possono iniziare il conto alla rovescia perché in gran parte lo faranno già in primavera mentre le altre andranno in onda in autunno, toccherà a Gomorra 5 chiudere questo anno insieme a Sky Atlantic?