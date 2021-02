Io Sono Luca dei Dellai è un brano che può portare la firma di chiunque. Il potere del pop è proprio questo: popular proprio perché fruibile e condivisibile da tutti, perché non richiede grande impegno nella comprensione e soprattutto può restare in testa come un piccolo grande tormentone.

I Dellai sono i gemelli Matteo e Luca, e il Luca del titolo del brano in gara al Festival di Sanremo per la sezione Giovani è proprio il coautore del brano. “Tutti possiamo essere Luca”, dice il duo di artisti. Nel testo di Io Sono Luca dei Dellai, infatti, troviamo tutte quelle sfumature che sono tipiche di chi è caduto almeno una volta e ha imparato a rialzarsi, a planare anziché cadere di nuovo e a sopravvivere alle difficoltà dell’esistenza senza farsi travolgere.

Le parole si appoggiano su un arrangiamento in cui dominano il pianoforte e le percussioni in shuffle, uno stile che coniuga il britpop e il pop italiano con il risultato di un brano fresco e leggero. Una leggerezza, quella presente in Io Sono Luca dei Dellai, che si rivela necessaria per bilanciare il peso degli ostacoli quotidiani.

Il duo sbarca al Teatro dell’Ariston dopo la vittoria a Sanremo Giovani e concorre per vincere la sezione Nuove Proposte del 71° Festival Della Canzone Italiana. Una kermesse, quella del 2021, che si presenta unica nel suo genere: la pandemia del Covid-19 ha messo a dura prova l’organizzazione della gara e per questo non sarà presente un pubblico, una scelta resasi necessaria nel rispetto delle normative di sicurezza per contenere i contagi del virus SARS-CoV-2.

Io Sono Luca dei Dellai si presenta dunque come un nuovo tentativo di spensieratezza di cui gli artisti in particolare, nell’ultimo anno, si sono fatti portavoce per contrastare l’angoscia per questo nemico invisibile che ha messo il mondo intero in ginocchio.

Io Sono Luca dei Dellai – Testo