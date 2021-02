Mandy Moore di This Is Us ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dal matrimonio con il marito Taylor Goldsmith. L’attrice e cantante ha annunciato la bella notizia su Instagram, rivelando anche il nome del bambino.

Il primogenito della coppia si chiama August Harrison Goldsmith ed è nato rispettando perfettamente i tempi della gravidanza, ha fatto sapere Mandy Moore di This Is Us, la Rebecca Pearson dell’acclamata serie della NBC: “Gus è qui. Il nostro dolce ragazzo, August Harrison Goldsmith. È stato puntuale ed è arrivato proprio nella data del termine previsto, con grande gioia dei suoi genitori“.

Classe 1984, Mandy Moore di This Is Us ha aggiunto di essere raggiante per l’arrivo del bebè: “Eravamo pronti ad innamorarcene in un modo assolutamente inedito, ma questo va oltre qualsiasi cosa avremmo mai potuto immaginare” ha scritto l’attrice parlando anche a nome del marito.

Mandy Moore di This Is Us aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso settembre, mostrando il pancione e rivelando che il bambino sarebbe nato all’inizio del 2021. L’attrice ha sposato Taylor Goldsmith, cantante della band Dawes, nel 2018 dopo una frequentazione durata circa due anni. “Sarà un padre straordinario“, aveva assicurato l’attrice parlando del desiderio di mettere su famiglia col compagno.

Mandy Moore di This Is Us ha trovato nella serie di successo di NBC – in Italia disponibile su Amazon Prime Video – la sua consacrazione come attrice dopo una carriera in cui si è divisa tra musica e cinema: ha debuttato nel ruolo di Rebecca, madre di tre figli, nel 2016 e nel corso delle cinque stagioni è stata nominata per il Golden Globe come migliore attrice non protagonista e il Primetime Emmy Award come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Inoltre, insieme agli altri attori della serie, ha vinto due Screen Actors Guild Awards per la migliore interpretazione di un gruppo in una serie drammatica.