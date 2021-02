Lolita Lobosco incontra Salvo Montalbano. O meglio lo sente al telefono. Un confronto tra due poliziotti veraci ed intuitivi, esperti ed empatici.

Nella serie Le Indagini di Lolita Lobosco in onda dal 21 febbraio su Rai1 c’è proprio una scena in cui Lolita Lobosco incontra Salvo Montalbano: la loro telefonata mette in contatto due personaggi simili per l’origine letteraria, l’ambientazione del racconto, la personalità che emerge dai libri come dallo schermo. Ma anche due attori come Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, sposati dal 2012 e genitori di due figlie.

Lolita Lobosco incontra Salvo Montalbano anche a coronamento di un’operazione che vede i due attori coinvolti insieme sin dall’inizio. Luca Zingaretti, ormai vicino all’addio al suo Commissario dopo la morte dello scrittore Andrea Camilleri, nonché produttore con la sua società Zocotoco, ha comprato i diritti dei romanzi di Gabiella Genisi dedicati al personaggio di Lolita Lobosco per adattarli in tv con la sua musa nei panni della protagonista. La telefonata tra i due sarà un crossover tra le due serie ma anche un omaggio alla coppia (si accennerà anche ad un vecchio flirt tra Lolita e l’inguaribile donnaiolo Salvo), nonché alla nascita stessa della saga letteraria della Genisi.

Le radici di questo incrocio tra le due serie con la telefonata in cui Lolita Lobosco incontra Salvo Montalbano stanno nel fatto che proprio i seguitissimi episodi della serie record di ascolti su Rai1 hanno ispirato la scrittrice nel creare un personaggio come la Lobosco, che un po’ gli somigliasse e un po’ lo compensasse, come ha spiegato la Genisi all’edizione barese di Repubblica.

Guardando in televisione Luca Zingaretti che interpreta Montalbano. E allora arriva Lolita, per colmare il vuoto di donne protagoniste nei vari polizieschi; non volevo emulare ma bilanciare, era una specie di risposta.

Ed è così che Lolita Lobosco incontra Salvo Montalbano già nella prima puntata, tratta dal romanzo La Circonferenza delle Arance.

Da produttore, Zingaretti ha seguito l’intera fase delle riprese de Le Indagini di Lolita Lobosco, lavorando con sua moglie sul set tra Roma e la Puglia. Per Luisa Ranieri è la prima volta in divisa, in un ruolo lontano da quelli interpretati finora, comico ma anche a tratti drammatico, nel rispetto del tono dei libri a cui la serie si ispira.