Il Commissario Montalbano si è concluso. A dirlo è uno degli attori della fiction, Peppino Mazzotta che in un’intervista al settimanale Gente pare aver confermato la chiusura di una delle fiction italiane più amate e longeve.

In onda da più di vent’anni, Il Commissario Montalbano è stato uno dei cavalli di battaglia di Rai1, capace di catturare l’attenzione di milioni di spettatori anche se mandato in onda in replica.

Nel 2019, c’è stato l’addio ad alcune figure cardine della fiction. A pesare più di tutte, la morte di Andrea Camilleri, lo scrittore di Empedocle da cui è stato tratto l’adattamento televisivo. Poi c’è stata la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista che ha diretto tutte le puntate. In quelle circostanze, il protagonista Luca Zingaretti aveva dichiarato di aver bisogno del tempo “per riflettere” a proposito di una chiusura anticipata della fiction.

Più diretto, invece, Cesare Bocci, interprete di Mimì Augello. Impegnato con il programma Viaggio nella Grande Bellezza, l’attore aveva ammesso che per lui si era chiusa un’epoca. “Montalbano in fondo è finito quando è morto Alberto Sironi: non c’è più lui, non c’è più quel gigante di Camilleri e nemmeno lo scenografo Luciano Ricceri.” Il metodo Catalanotti rappresenta infatti l’ultima avventura di Augello nei romanzi.

Per Peppino Mazzotta, “Il Montalbano televisivo è concluso. Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così”, ha dichiarato a Gente. “Sono venute a mancare tutte le figure chiave. Anche se l’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa”.

Non è ancora ufficiale la fine di Montalbano nel 2021, dato che i vertici Rai non sembrano aver deciso. I fan sperano in nuovi episodi (c’è da adattare Riccardino e anche Il cuoco dell’Alcyon), ma le possibilità di vederli sullo schermo vacillano. Tuttavia, le dichiarazioni sempre più insistenti degli attori fanno presagire che Salvo Montalbano saluterà i suoi fan con un’ultima avventura, in onda probabilmente a marzo.