L’ottava puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è pronta a regalare l’ennesimo colpo di scena. Dopo la rottura con Emiliano, Monica è ormai consapevole di amare ancora Nico; peccato che l’avvocato abbia solo Ginevra nella sua testa. Come se non bastasse, Monica continua a immaginare Nico nei panni di un principe azzurro. Sarà forse un segno del destino?

Ecco le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai1.

Nell’episodio 6×15 dal titolo Chi è senza peccato? Ginevra è appena tornata in convento e ha preso la sua decisione: rompere con Nico senza, però, dargli alcuna spiegazione. L’avvocato non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione, che potrebbe riservargli più di qualche sorpresa. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, dopo la rottura con Emiliano, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento.

A seguire, l’episodio 6×16 intitolato Il regalo più bello. Primo ed Erasmo sono sempre più affiatati, ma la frequentazione tra padre e figlio ritrovato la gelosia di suor Angela che si sente esclusa dalla famiglia. Intanto, Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e dimostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra per qualcosa che è accaduto, forse con Erasmo?

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

L’appuntamento con la settima puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25. Di seguito il promo: