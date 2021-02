Sfruttando la moda social del momento si materializzano rischi reali per gli utenti: gli inviti Clubhouse su eBay ma non solo sono una realtà delle ultime settimane e anche le finte app Android che si mascherano da piattaforma con i soli messaggi vocali. La società di sicurezza Kaspersky mette in guardia gli utenti da entrambi i pericoli, il secondo ancora più pericoloso del primo.

Possibile acquistare inviti Clubhouse su eBay?

Il sistema ad inviti del social più chiacchierato ad inizio 2021 ha scatenato una vera e propria caccia alla possibilità di accedere al servizio. Chi è iscritto alla piattaforma ancora in beta e disponibile solo su App Store di Apple per iPhone può invitare amici, colleghi, conoscenti ma solo in numero limitato. Di qui nasce un vero e proprio mercato sottobanco su eBay ma anche attraverso forum dedicati su Reddit.

Quanto costa ottenere uno degli inviti clubhouse su eBay? Le vendite e anche le aste dedicate prevedono delle spese estremamente variabili per gli interessati al social. Si parte da prezzi, si fa per dire, contenuti intorno ai 20 dollari ma più comunemente il costo non è mai inferiore ai 50 dollari. Si registrano anche casi di compravendite a 150 euro, una vera e propria pazzia.

Le app Fake di Clubhouse per Android

Se il mercato degli inviti Clubhoise su eBay è giustificato dalla reale intenzione di alcuni utenti di spendere anche cifre importanti per parttecipare al social, c’è un pericolo reale che riguarda la versione Android del servizio. Questa ancora non c’è ufficialmente ma si assiste ad un fiorire di strumenti che si fingono originali per ingolosire qualche curioso. Denis Legezo, security expert di Kaspersky, mette in guardia tutti i possessori di uno smartphone Android da un simile trappola. Le applicazioni false hanno lo scopo di rubare i dati personali, perfino i contenuti audio con lo scopo di arricchire il dark web e dunque mettere in pericolo privacy e magari anche le finanze dei malcapitati di turno. Quando la versione del social sarà disponibile sarà pubblicata sul Play Store e attraverso i canali ufficiali.