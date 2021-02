Lolita Lobosco è una donna del Sud, vivace, empatica e in carriera, sempre in corsa sui suoi tacchi e senza mai rinunciare alla sua femminilità, sarà lei la protagonista della nuova fiction di Rai1 che porterà Luisa Ranieri nel prime time nei panni del vicequestore del commissariato di polizia a Bari. Quella di Gabriella Genesi è stata una scommessa in letteratura e quella di Rai1 lo è stata a cercare di farne una trasposizione adatta alla tv e a Rai1 che sembra così puntare su quella che possiamo definire l’erede di Montalbano, o quasi.

La stessa Luisa Ranieri in conferenza stampa, ha detto la sua su Lolita Lobosco spiegando: “Il mio è un personaggio molto moderno: racconta un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole, è un lavoro fatto con grande amore e con un cast straordinario”. Allo stesso modo è il regista della fiction, Luca Miniero, che tieni a precisare anche che dietro quel suo modo di fare un po’ strafottente e sicuro si nasconde ben altro: “Lolita LoBosco è anche il racconto di una donna fragile con un linguaggio di ripresa più vicino al thriller che ai colori della commedia…Perché il sud è proprio come Lolita, 999 colori più uno: il giallo”.

Liberamente ispirato ai romanzi di @gabriellagenisi, “Le indagini di #LolitaLobosco”, dal #21febbraio alle 21.25 su @RaiUno e #RaiPlay ➡️ https://t.co/8zF9Wb1CnP pic.twitter.com/EnLHXT13E1 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 17, 2021

Ma chi è Lolita Lobosco? Una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica e single in carriera; vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città

natale, a capo di una squadra di soli uomini ma non per questo pronta a rinunciare alla sua vera essenza. Lolita sceglie di rimanere se stessa, un prezioso mix di esplosiva bellezza e un pizzico di malizia che le permette di combattere il pregiudizio di alcune donne ma senza mai avere una storia importante forse per via del suo passato famigliare. Al suo fianco si schierano Forte ed Esposito sul lavoro mentre nel privato tocca alla madre Nunzia e alla sorella Carmela farlo fino a che l’amica Marietta non le presenterà Danilo, un bellissimo giornalista quasi trentenne. Lolita si scioglierà a quel punto?

“Il mio è un personaggio molto moderno: racconta un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole. Le indagini di #LolitaLobosco è un lavoro fatto con grande amore e con un cast straordinario.”

Dal #21febbraio alle 21.25 su @RaiUno. pic.twitter.com/DzZn2wsVVz — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 17, 2021

Le indagini di Lolita Loboscoè stata girata tra Bari, Monopoli e Roma e i romanzi di Gabriella Genisi riguardanti il personaggio saranno La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all’assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia e I quattro cantoni.