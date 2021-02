Boris 4 su Disney+ Star: l’iconica serie tv italiana è tra i progetti internazionali che faranno parte del nuovo pacchetto del servizio di streaming della casa di Topolino. Smentita quindi l’ipotesi di vedere la quarta stagione su Netflix, come si pensava inizialmente.

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Star, un nuovo brand internazionale che comprenderà film e serie tv di successo. Annunciati almeno 50 produzioni internazionali che vedremo dal 2021 al 2024, e provenienti da Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi.

Tra questi, è stato confermato l’arrivo di Boris 4 su Disney+ Star. Secondo i primi dettagli, la nuova stagione della serie di Fox Networks Group, prodotto da Fremantle-backed The Apartment, sarà composta da sei episodi e riunirà la bizzarra troupe del regista René Ferretti per un nuovo progetto. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Trasmesso per tre stagioni dal 2007 al 2010, Boris è una satira televisiva che racconta il dietro le quinte della fiction Gli occhi del cuore 2, mostrando le vite private e professionali di una troupe televisiva. Descritta come “la fuori serie italiana”, Boris porta in scena, in maniera grottesca e caricaturale, il set di una tv generalista. Al comando c’è un regista che ha abbandonato l’arte cinematografica per dedicarsi a produzioni di scarso livello; al suo seguito ci sono attori prime donne, stagisti sottopagati (o che lavorano gratis), membri della troupe coi loro problemi, e sceneggiatori pigri e svogliati.

Nel cast di Boris 4 dovrebbero essere riconfermati gli attori principali delle prime tre stagioni, vale a dire: Alessandro Tiberi nel ruolo dello stagista Alessandro; Francesco Pannofino è il regista René Ferretti; Caterina Guzzanti interpreta Arianna Dell’Arti; Carolina Crescentini è Corinna Negri; Pietro Sermonti è Stanis La Rochelle; Eugenia Costantini è Cristina Avola Burkstaller; Karin Proia è Karin; Angelica Leo è Fabiana Hassler; Antonio Catania è Diego Lopez; Ninni Bruschetta è Duccio Patanè; Paolo Calabresi è Augusto Biascica; Alberto Di Stasio è Sergio Vannucci; Luca Amorosino è Alfredo; Ilaria Stivali è Gloria; Carlo De Ruggieri è Lorenzo; Roberta Fiorentini è Itala; Valerio Aprea è lo Sceneggiatore 1; Massimo De Lorenzo è lo Sceneggiatore 2; e Andrea Sartoretti lo Sceneggiatore 3.