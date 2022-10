Il trailer di Boris 4 mostra per la prima volta le immagini inedite del sequel della serie cult di Fox, che torna in tv grazie a Disney+ dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Il trailer di Boris 4 introduce gli spettatori in un contesto ormai rivoluzionato: sono passati più di dieci anni dai fatti del film e la tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – sembra ormai morente. Perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale, che di fatto sostituisce quella che nelle prime tre stagioni era “la Rete” e si identificava con la tv pubblica lottizzata e controllata dai politici. René deve girare una serie sulla Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle, l’attore che aveva diretto ne Gli Occhi del Cuore: non solo l’eccentrico interprete vestirà i panni del protagonista, pur avendo ormai cinquant’anni, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production, dal motto dello stesso La Rochelle). Stanis l’ha fondata con Corinna (quella che per René era una “cagna” d’attrice), che nel frattempo ha anche sposato. La scrittura di Vita di Gesù è stata affidata ai soliti tre sceneggiatori de Gli Occhi del Cuore. Coproduttore e organizzatore è Lopez, ormai pensionato dalla Rete ma reinventatosi produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità, altro motto della serie originale).

Il trailer di Boris 4, tra citazioni e rimandi alla serie originale diventati ormai cult sui social network, introduce il fil rouge della trama: stavolta l’occasione da non lasciarsi sfuggire è che la Piattaforma europea più importante del panorama televisivo sta seriamente prendendo in considerazione il progetto ma, per ottenere il via libera definitivo, serve l’approvazione delle sceneggiature (il “lock”) da parte dell’Algoritmo. Cosa comporterà lavorare sotto questo nuovo padrone? René riuscirà a sfruttare quest’occasione per girare una serie finalmente di qualità? E la squadra sarà in grado di adattarsi al mondo che è cambiato così rapidamente?

Ecco il trailer di Boris 4, che ricorda l’appuntamento col debutto il 26 ottobre su Disney, e il cast con tutti i protagonisti delle passate stagioni, a cui si aggiungono alcune new entry (in ordine alfabetico):