Boris 4 sembra proprio essere ufficiale. Dopo mesi di rumours, con i fan che chiedevano a gran voce un nuovo ciclo di episodi, pare che la serie tv italiana, andata in onda dal 2007 al 2010, tornerà sul piccolo schermo.

Il merito va anche a Netflix che l’ha pubblicata per intero nel maggio dello scorso anno, risvegliando l’interesse per questo prodotto rivoluzionario. Boris racconta, in maniera ironica e grottesca, il dietro le quinte di uno studio televisivo in cui si intrecciano le vicende di attori, produzione e membri della troupe mentre sono al lavoro su una fiction scadente. L’intento è quello di prendere in giro la televisione generalista degli anni 2000.

La conferma di Boris 4 è giunta nella notte da uno dei membri del cast originale. Si tratta di Alberto Di Stasio, che nella serie presta il volto al direttore di produzione Sergio Vannucci. Nel corso di un’intervista condotta su Twitch dallo streamer Kovone_, l’attore ha confermato che la quarta stagione è in via di sviluppo. Non solo: le riprese del nuovo ciclo di episodi dovrebbero iniziare in primavera, per poi essere pubblicati sulla piattaforma Netflix nel 2022.

Al momento gli sceneggiatori stanno scrivendo la quarta stagione, quindi Di Stasio non ha potuto rivelare nulla circa la trama di questo nuovo capitolo. Vedremo il team di René Ferretti al lavoro su un’altra fiction? Come sempre ci aspettiamo che mantenga il suo stile unico, ironizzando sulla serialità televisiva italiana che negli ultimi anni si è distinta con prodotti di vario genere e dal respiro internazionale.

Boris è composto da un cast corale che vede: Alessandro Tiberi nel ruolo dello stagista Alessandro; Francesco Pannofino è il regista René Ferretti; Caterina Guzzanti interpreta Arianna Dell’Arti; Carolina Crescentini è Corinna Negri; Pietro Sermonti è Stanis La Rochelle; Eugenia Costantini è Cristina Avola Burkstaller; Karin Proia è Karin; Angelica Leo è Fabiana Hassler; Antonio Catania è Diego Lopez; Ninni Bruschetta è Duccio Patanè; Paolo Calabresi è Augusto Biascica; Alberto Di Stasio è Sergio Vannucci; Luca Amorosino è Alfredo; Ilaria Stivali è Gloria; Carlo De Ruggieri è Lorenzo; Roberta Fiorentini è Itala; Valerio Aprea è lo Sceneggiatore 1; Massimo De Lorenzo è lo Sceneggiatore 2; e Andrea Sartoretti lo Sceneggiatore 3.