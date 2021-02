La serie CSI: Vegas potrebbe diventare molto presto il nuovo sequel del franchise, se CBS deciderà di ordinarne una stagione completa. Sebbene inizialmente fosse concepita come un evento tv una tantum, ci sono buoni presupposti perché la serie CSI: Vegas diventi uno spettacolo da prima serata a tutti gli effetti.

La possibilità di una serie di sequel è emersa per la prima volta lo scorso febbraio come un modo per celebrare il 20° anniversario del franchise. E ora questa potenziale serie CSI: Vegas prende forma, visto che tre attori sono stati scelti per interpretare i protagonisti. Se CBS darà il via alla produzione del format, saranno Paula Newsome, Matt Lauria e Mel Rodriguez i protagonisti della nuova serie del franchise. A quanto apre anche William Petersen e Jorja Fox starebbero trattando un accorso per tornare nel franchise.

La trama della serie CSI: Vegas è concepita come un sequel di CSI ma anche un po’ come revival dell’originale, visto che è ambientato nella stessa città a differenza degli spin-off realizzati in questi vent’anni. A giudicare dalla trama il nuovo format ha un registro action che strizza l’occhio al filone catastrofico, come rivela Deadline: di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il Crime Lab, un brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchi amici e schierare nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

La serie CSI: Vegas è un tentativo di omaggiare il successo di CSI – Scena del Crimine (titolo originale CSI: Crime Scene Investigation), uno dei grandi titoli del genere crime/investigativo di inizio secolo: la serie dedicata alle indagini della squadra della polizia scientifica di Las Vegas, tra alta tecnologia e doti umane dei suoi membri, è andata in onda su CBS dal 2000 al 2015, ha vinto 6 Emmy in categorie minori e ha generato tre spin-off. Il più longevo e fortunato è stato CSI: Miami nato nel 2002 e terminato dieci anni dopo, poi è stata la volta di CSI: NY, che pure è durato dal 2004 al 2013, mentre l’ultimo tentativo è stato decisamente meno felice con il poco incisivo CSI: Cyber (2015-2016).