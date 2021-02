Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l’ultima stagione dell’action comedy di NBC. La rete del pavone ha annunciato la chiusura della serie tv (stavolta per davvero), confermando che ci saranno solo dieci episodi per dire addio alla strampalata squadra di Jake Peralta.

Non solo: la messa in onda di Brooklyn Nine-Nine 8 è slittata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

“Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano”, ha detto il produttore esecutivo Dan Goor. “Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima volta l’episodio pilota ad Andy [Samberg], lui ha detto: ‘Ci sto, ma penso che l’unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi’, il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato.”

“Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo fantastico cast e troupe per otto stagioni”, continua la dichiarazione di Goor. “Non sono solo tra le persone più talentuose del settore, ma sono delle persone buonissime che sono diventati una famiglia.”

Con la serie tv vicina alla chiusura, i fan sperano in un ultimo cameo: quello di Bruce Willis. Il personaggio interpretato da Andy Samberg, Jake Peralta, è un grande appassionato dei film di Die Hard – a dire il vero, ha una vera e propria ossessione per il franchise e non perde occasioni per citare Bruce Willis e il suo alter ego John McClane. Jake ha definito Die Hard “il miglior film poliziesco di tutti i tempi” e “la storia della mia vita”. Lui e la moglie/collega Amy Santiago hanno persino chiamato il loro figlio McLane – o Mac in breve – nel finale della settima stagione, in onore di Die Hard.

I fan sui social hanno quindi chiesto alla produzione di Brooklyn Nine-Nine la possibilità di vedere Jake Peralta realizzare il suo sogno e incontrare finalmente Bruce Willis.

For the love of Brooklyn nine nine, cameo for Bruce Willis!! pic.twitter.com/Ij48DCckUS — Junior (@burnsy2014) February 11, 2021

Anche Andy Samberg è d’accordo. Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attore ha dichiarato che vedere il divo hollywoodiano nella serie tv sarebbe stata la perfetta conclusione: “Il mio personaggio è ossessionato da Die Hard , quindi abbiamo da tempo detto che avere Bruce Willis sarebbe stato una cosa enorme.”