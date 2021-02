NBC conferma che Brooklyn Nine-Nine 8 sarà l’ultima stagione. La comedy campione di risate saluterà i suoi fan con soli 10 episodi, che andranno a concludere le vicende dello stravagante distretto di polizia.

Brooklyn Nine-Nine 8 è stato rimandato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. L’ultima tranche di episodi segnano anche la stagione più breve della serie fino ad oggi.

“Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano”, ha detto il produttore esecutivo Dan Goor. “Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima volta l’episodio pilota ad Andy [Samberg], lui ha detto: ‘Ci sto, ma penso che l’unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi’, il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato.”

“Mi sento incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo fantastico cast e troupe per otto stagioni”, continua la dichiarazione di Goor. “Non sono solo tra le persone più talentuose del settore, ma sono delle persone buonissime che sono diventati una famiglia.”

Goor, che è anche creatore di Brooklyn Nine-Nine, si è rivolto al suo pubblico: “Ma soprattutto, mi sento fortunato che abbiamo avuto i migliori fan del mondo. Fan che ci hanno letteralmente salvato dalla cancellazione. Fan che ci riempiono di gioia. Terminare lo show è stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo ritenuto che fosse il modo migliore per onorare i personaggi, la storia e i nostri spettatori. So che alcune persone saranno deluse dal fatto che finisca così presto, ma onestamente, sono grato che sia durato così a lungo.”

Brooklyn Nine-Nine ha debuttato su Fox nel 2013, dove è andato in onda per cinque stagioni prima di essere cancellato nel 2018. In meno di 48 ore, la NBC è intervenuta e ha salvato la comedy. La settima stagione si è conclusa lo scorso aprile con la nascita del figlio di Jake e Amy.

Brooklyn Nine-Nine 8 subirà l’influenza del Black Lives Matter e la brutalità della polizia sarà tra le tematiche affrontate nella nuova stagione. Prima di sapere come finirà la serie, i fan dovranno attendere altri sette mesi.

"The way I see it, if this is to be our last ride then let us go out in a blaze of glory." pic.twitter.com/HBVVV5cRJc