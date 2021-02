Il nuovo singolo di Achille Lauro arriva così, senza preavviso e con una video anteprima che toglie il fiato. Non per le immagini in sé, nemmeno per quel poco che si può sentire. Il trapper trasformista aveva già annunciato che 1920 avrebbe chiuso per sempre un capitolo, una trilogia iniziata con 1969 e continuata con 1990. Nel frattempo ha costellato il 2020 di novità: 16 Marzo e Bam Bam Twist sono state le novità eterogenee ad ogni progetto.

Da 16 Marzo, se vogliamo, possiamo ripartire per definire il nuovo singolo di Achille Lauro. Solo Noi, questo il titolo del pezzo, si presenta come un brano atmosferico, confortato da chitarre in clean che ricordano ancora una volta le grandi ballate rock italiane degli anni ’90, specialmente nello stile di Vasco. L’artista riferisce che questo sarà la canzone dedicata alla sua generazione, e nell’anteprima del video vediamo panoramiche dall’alto su cortili, campetti da calcio e lampi di persone con la mascherina.

Achille Lauro ci offre nuovamente una feritoia su quello che sarà il suo nuovo percorso artistico, che probabilmente troverà compimento nel 2021. Solo Noi, il nuovo singolo di Achille Lauro, sarà fuori insieme al video ufficiale a partire da venerdì 19 febbraio.

Una novità, questa, che arriva esattamente 10 giorni prima dello sbarco di Lauro al Festival di Sanremo 2021 nei panni dell’ospite fisso che affiancherà Amadeus insieme a Zlatan Ibrahimovic. Per l’intera durata della kermesse l’artista presenterà 5 quadri in un siparietto speciale, stando alle parole del direttore artistico e dello stesso Lauro. Achille, del resto, ha calcato il palco dell’Ariston nelle ultime due edizioni: nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me Ne Frego e in entrambe le occasioni è riuscito a far parlare di sé.

Ecco l’anteprima pubblicata sui social di Solo Noi, il nuovo singolo di Achille Lauro che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 19 febbraio.