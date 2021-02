Manca davvero poco al giuramento ministri per il governo Draghi. Dopo le importanti novità che sono trapelate nella giornata di ieri, infatti, abbiamo finalmente qualche notizia concreta ed ufficiale sul nuovo esecutivo che sta prendendo piede. Siamo passati in pochi giorni da trend divertenti, come quelli che vi abbiamo riportato sul nostro magazine a proposito in merito ai meme sul nuovo Premier, al passo formale che consentirà poi ai nuovi ministeri di mettersi a lavorare. Ovviamente, dopo la fiducia da ottenere in aula che appare come non mai scontata.

Orario del giuramento ministri per il governo Draghi: come seguirlo in diretta

Per tutti coloro che ci si stanno chiedendo come seguire in diretta (anche in streaming) il giuramento ministri per il governo Draghi, ci sono poche informazioni da appuntare. L’appuntamento è in programma alle 12 di oggi 13 febbraio. Per tutti coloro che hanno la possibilità di vederlo in TV, sarà possibile sintonizzarsi su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), senza dimenticare che in contemporanea avremo la copertura dell’evento su TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Diverse alternative e soluzioni anche per chi intende seguire il giuramento ministri del governo Draghi anche in diretta streaming. In questo senso, potete avere come punto di riferimento il canale Youtube del Quirinale e di Palazzo Chigi. Ancora, c’è la soluzione app, visto che in Italia potremo collegarci via smart tv, smartphone o tablet ai vari servizi relativi a Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Dunque, ora avete tutti gli sputi e tutte le informazioni del caso per vedere anche in diretta streaming il giuramento ministri del governo Draghi. L’orario non dovrebbe essere soggetto a ritardi, mente per la copertura dell’appuntamento, come avrete notato stamane, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Che ne pensate della squadra che è stata scelta?