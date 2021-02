I meme di Mario Draghi vanno per la maggiore sui social, in particolare Twitter, nelle ultime ore. Impossibile non dare peso al consenso di buona parte dell’opinione pubblica intorno alla figura del premier incaricato, scelto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le immagini che ritraggono l’ex presidente della BCE come salvatore della patria, potente drago e naturalmente personaggio di videogiochi si sprecano da circa due giorni: una selezione delle soluzioni più interessanti e anche divertenti non mancheranno in questo articolo.

Per quanto la strada verso la fiducia ad un prossimo Governo Draghi sia lunga, tortuosa e pure in salita, sono in molti a considerare l’incaricatio premier a tutti gli effetti già il prossimo presidente del Consiglio. Dismessi i meme che raffiguravano Giuseppe Conte nello stesso incarico, sui social è appunto un fiorire di immagini con il nuovo protagonista prestato dal mondo della finanza e dell’economia ai massimi livelli.

I primi meme di Mario Draghi lo vedono rappresentato con una vera e propria aureola di santità (rappresentata dalle stelle della bandiera europea) per l’ingrato e difficile compito che lo attende, quello di rimettere in piedi un Governo dopo le faide e le lotte politiche degli ultimi mesi. Non mancano i riferimenti a temibili draghi sputafuoco pronti a far tabula rasa di tutto.

Nei meme di Mario Draghi delle ultime ore non poteva neanche mancare la sua frase più celeberrima diventata dunque un suo chiaro motto: “Whatever it takes” ossia “qualunque cosa sia necessarie” che campeggia su un muro come una moderna dichiarazione d’amore. Tra le immagini più gettonate c’è anche quella che ironizza sull’autografo delle proprie banconote in euro e infine quella in cui un “Super Mario” sconfigge dei brutti ceffi in un videogioco decisamente d’annata. Insomma ce n’è per tutti i gusti, per condividere una risata e una riflessione sui social per l’argomento politico del momento.

