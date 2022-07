A che ora la fiducia al Senato per il Governo Draghi sarà votata? Nella mattinata appena trascorsa il premier ha presentato il suo discorso a palazzo Madama per cercare di conquistare il si per il prosieguo di questa legislatura da lui diretta. Nel corso della giornata è ora in corso il dibattito dopo le comunicazioni e solo nel tardo pomeriggio ci sarà il vero e proprio voto con la chiama dei senatori.

L’appuntamento esatto per la chiama

A che ora la fiducia al Senato sarà dunque votata? La chiama dei senatori partirà alle ore 18:30. Considerando il numero non eccesivo di chi siede a Palazzo Madama, in totale 315, le operazioni dovrebbero svolgersi in un’oretta o poco più. I risultati definitivi del voto per l’attuale Governo Draghi dovrebbero aversi intorno alle 19:30, minuto più o minuto meno.

Va ricordato che la chiama per il voto di fiducia al Governo è palese. Dunque nel momento in cui i senatori saranno convocati dovranno esprimere pubblicamente la loro volontà di far continuare o meno la squadra guidata dal premier Draghi.

Fra poche ora alla Camera dei Deputati

Dopo aver chiarito a che ora la fiducia al Senato sarà votata oggi 20 luglio, non va dimenticato che per domani è in programma un altro importante appuntamento. Si tratta del voto previsto presso la Camera dei Deputati. Nella mattinata di domani appunto, sono programmate le dichiarazioni di voto degli esponenti di partiti e movimenti che siedono presso il ramo del Parlamento. A partire dalle ore 14, invece, si avvierà anche in questo secondo caso la chiama dei deputati. I risultati definitivi di questa seconda fase dovrebbero giungere intorno alle 15:45, salvo imprevisti oppure ritardi pure possibili in queste occasioni. La lunga due giorni di Mario Draghi e di tutti i ministri del Governo è appena cominciata.

