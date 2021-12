Un lungo intervento di J-Ax sulla legalizzazione della cannabis è al centro del nuovo episodio dei 2 centesimi, l’appuntamento libero in cui il rapper dice la sua sui grandi temi dell’attualità. A questo giro Alessandro Aleotti fa il punto sulla situazione in Italia, specialmente alla luce del successo della raccolta firme avvenuta a settembre che ha portato a 630mila risultati.

Per il momento il governo tace, per questo J-Ax cerca di rinfrescare la memoria ai suoi follower con 6 minuti di discorso durante i quali espone le vere ragioni secondo le quali la politica continua a temporeggiare su una legge che porti alla legalizzazione. Il rapper fa riferimento soprattutto alla Germania, all’Olanda e al Colorado, Paesi che grazie alla legalizzazione o comunque a una maggiore tolleranza hanno trovato beneficio anche con l’afflusso turistico. “Anziché congelarci il cu*o andando in Germania per fumare una canna possiamo farlo tranquillamente in Molise”, dice J-Ax.

Il punto principale, però, è la posizione della politica: “Il governo Draghi ha completamente ignorato 600mila italiani“. Per questo J-Ax si rivolge a PD e Movimento 5 Stelle affinché spingano con tutte le loro forze per depenalizzare il consumo di marijuana, e non manca l’ironia: “Essere oggi contro la legalizzazione significa essere sullo stesso livello di quelli che credono che la Terra sia piatta o che Renzi sia di sinistra”.

Da dove nasce questa diffidenza? J-Ax racconta la storia del Marihuana Tax Act che negli anni ’30 fu rilevante nel tessuto sociale e politico del proibizionismo, con vere e proprie campagne di demonizzazione della cannabis per ovvi motivi razziali – i consumatori di marijuana arrivavano principalmente dal Messico – che in tutto il resto del mondo, compresa l’Italia, furono imitate e messe in atto.

Oggi in Italia Gasparri sostiene che la cannabis faccia diventare “schiavo della droga”, e J-Ax ricorda che gli studi dimostrano il contrario: “Viene utilizzata per non farti diventare come Gasparri”.

Di seguito il video di J-Ax sulla legalizzazione della cannabis.

