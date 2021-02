Vergognosa eliminazione ieri sera nella puntata di Masterchef Italia 2021 dove a farne le spese è stato uno dei concorrenti più validi, il divertente e dolce Maxwell. I giudici hanno confermato che abbinamento, cottura e presentazione sono state le variabili fondamentali di cui hanno tenuto conto per il verdetto finalee a farne le spese è stato quello che per tutti era addirittura un possibile finalista se non vincitore di questa edizione.

Max eliminato da MasterChef ha messo in crisi molti telespettatori che hanno preso d’assalto i social ieri sera per contestare il verdetto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al grido di: “Viene eliminato il cuore di questa edizione di MasterChef. Non penso sia stato meritato visto che ha sempre trattato tanti ingredienti con poche difficoltà. Maxwell era da finale“. Alcuni di loro invocano addirittura il ripescaggio e la piattaforma Rousseau per poter votare magari non tenendo conto del fatto che il programma è già bello e confezionato ormai da mesi e non è mai in diretta se non durante la finalissima, almeno in alcune occasioni.

Altri ancora, invece, trovano addirittura un’alternativa ovvero contestano la decisione dei giudici di eliminare Max e di far proseguire Monir: “Il piatto di Monir era inguardabile, ha bollito mezzo carciofo e tritato un granchio, quantomeno gli altri, Max compreso, han cucinato”. Lui stesso poi sui social ieri sera ha confortato i suoi fan scrivendo: “Non vado da nessuna parte: anche se i grembiuli sono appesi, c’è ancora tanto da cucinare”.

Ma chi è Maxwell Alexander? 63 anni anni, scrittore, nato in Michigan vive a Roma, non rinuncia all’arte, ai viaggi e ai vestiti cuciti a mano soprattutto dagli abili sarti italiani. Per lui la cucina “è una lingua con molti dialetti, esistono tantissime ricette che sarebbe un peccato non conoscere”. Si è fatto conoscono dai giudici con l’astice poi ha spaziato dal suo pesce spada con spezie nord africane alla carne prediligendo brasati e stufati.