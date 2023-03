Antonino Cannavacciuolo è finito in pasto ai soliti inetti che frequentano gli stadi italiani e che ancora oggi, nell’epoca in cui le parole inclusione e diversità riempiono la bocca di tutti, si sentono forti offendendo le persone per il loro fisico. La simpatia di Antonino Cannavacciuolo, il suo lavoro e la notorietà raggiunta in tv, non lo hanno salvato dalla fossa dei leoni che ieri si sono scagliati contro di lui quando, insieme alla sua famiglia, è arrivato allo stadio per seguire il match Torino-Napoli.

Antonino Cannavacciuolo è stato preso di mira dai tifosi di casa che si trovavano proprio nei settori sottostanti. Da quel settore si sono levati cori e insulti pesanti (districandosi tra ciccione e cuoco di merda) a cui lo chef non ha saputo resistere tanto da rispondere a tono invitando i suoi detrattori ad affrontarlo faccia a faccia.

Il video del momento è finito sui social e ha fatto il giro del web facendo esplodere una vera e propria polemica sui social soprattutto perché Cannavacciuolo si è mostrato colpito dai cori dei tifosi del Torino, città che ospita uno dei suoi tre locali piemontesi, e lo stesso è successo per la sua famiglia, presente allo stadio in una giornata importante come quella di ieri dedicata ai papà.

“Venite qua, sì voi” si legge dal labiale dello chef che si alza in piedi, si affaccia e voltandosi verso alcuni tifosi muove la mano mentre la moglie e la famiglia hanno continuato a guardarlo deluse dalla situazione che è venuta a crearsi. Sembra che sia stata proprio una delle figlie a fargli una sorpresa, portandolo allo stadio a vedere il Napoli peccato però che la sorpresa sia stata rovinata da pochi asini presenti.