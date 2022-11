Il conto alla rovescia può finalmente iniziare visto che Masterchef Italia 12 ha finalmente una data ufficiale di inizio. Con un piccolo promo all’insegna degli alimenti dl futuro, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno lanciato l’arrivo della nuova stagione del cooking show che li vedrà ancora confermatissimi giudici.

Quella che prenderà il via il 15 dicembre prossimo, sarà l’edizione numero 12 dello show e per la quinta volta consecutiva toccherà al trio composto da Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, scovare, tra migliaia di candidati, il miglior chef amatoriale del nostro Paese. Il promo smentisce ufficialmente le voci che davano per certo l’addio di Cannavacciuolo a favore del suo conterraneo Gennaro Esposito, anche se questo non vuole dire che i rumors diventeranno reali nella prossima edizione dello show.

Ecco il promo della nuova edizione del programma:

Il percorso dei giudici non cambierà come quello degli aspiranti Masterchef che si troveranno a dover convincere i tre con un loro piatto per ottenere l’accesso alla classe e, in seguito, dovranno imparare trucchi e ricette per riuscire a cimentarsi usando anche ingredienti poco conosciuti, proprio come quelli che si vedono nel promo che lancia ufficialmente Masterchef Italia 12.

Non mancheranno le mitiche Mistery box e nemmeno le prove in esterna che ci porteranno in giro per il nostro Bel Pase e non solo alla ricerca di luoghi e piatti tipici da replicare, infine le sfide e le prove a tempo che segneranno il percorso degli aspiranti chef. Il resto lo scopriremo solo nei prossimi spot e poi guardando la nuova edizione dal 15 dicembre.